Samurai Warriors 5 bekommt vor dem Juli-Launch eine Demo

Fans von Samurai Warriors 5 aufgepasst: Eine Demo kommt für alle Plattformen! Mehr zum Spiel lest ihr gleich hier.

Über die Samurai Warriors 5-Demo

Koei Tecmo kündigte an, dass auf jeder Plattform eine Samurai Warriors 5-Demo erscheinen wird. Sowohl der nordamerikanische als auch der europäische Twitter-Account bestätigten, dass sie am 20. Juli 2021 in beiden Regionen erscheinen wird. Das Unternehmen ging auch darauf ein, was die Fans erwarten dürfen. Alles in allem klingt es so, als dürften wir den Beginn des Titels spielen. Den Spielstand kann man dann ohne Weiteres in die Vollversion übertragen.

In der Demo soll es vier Figuren geben, die wir steuern dürfen. Es werden Hideyoshi Hashiba, No, Tokugawa Ieyasu und Toshiie Made sein. Besonders cool: Das, was wir sehen, wird das endgültige Produkt sein. Samurai Warriors 5 wird am 27. Juli 2021 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht, und die Demo wird am 20. Juli 2021 erscheinen. Was haltet ihr vom neuesten Ableger der Serie? Hier noch ein Trailer für euch: