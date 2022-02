Samsungs Galaxy Watch 4-Reihe verspricht besseres Schlaf-Coaching

Die Samsung Galaxy Watch 4 teilt euch Rollen zu, wie etwa den nervösen Pinguin, den müden Hai oder das lockere Walross. Was es mit dieser Tierwelt auf sich hat, lest ihr hier!

Über die Galaxy Watch 4-Modelle

Samsung hat die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic (zur Samsung-Übersichtsseite) nicht vergessen. Ab dem 9. Februar werden beide Smartwatches neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen wie benutzerdefiniertes Intervalltraining, Schlafcoaching und die Fähigkeit, Körperdefinitionsziele festzulegen, unterstützen. Samsung verspricht auch eine bessere App-Kompatibilität für die neue Wear OS-Plattform – der Google Assistant lässt allerdings noch auf sich warten. Das Schlaftracking war ein Bereich, in dem Samsung im Vergleich zu fitnessorientierteren Trackern etwas hinterherhinkte. An dieser Front fügt der Konzern ein Schlafcoaching-Programm hinzu, das sich von Chronotypen inspirieren zu lassen scheint – die Watch versucht, euch einem gewissen Rhythmus zuzuordnen.

Traditionell werden Menschen in vier Chronotypen kategorisiert, die mit Tieren verbunden sind (Löwe, Delfin, Bär oder Wolf), aber es scheint, als wäre Samsung einen Schritt weiter gegangen und hat dies auf acht Typen ausgeweitet. Nachdem Samsung eine Woche lang eure Schlafmuster verfolgt und zwei Schlafumfragen durchgeführt hat, sagt es, dass ihr einem von acht Tieren zugewiesen werdet, die einen Schlaftyp darstellen. Danach habt ihr die Möglichkeit eines vier- bis fünfwöchigen Programms, das euch helfen soll, die Schlafqualität durch Dinge wie Checklisten, Schlafartikel, Meditation und genauer Dokumentation zu verbessern. Schließlich bietet Samsung mehr Stiloptionen an, und zwar in Form neuer Armbandfarben, eines Stoffbandes, eines Gliederarmbandes, mehr Farben und personalisierbarerer Zifferblätter. Die neuen Gesundheitsfunktionen werden ab dem 9. Februar über die Galaxy Wearable-App verfügbar sein, und die neuen Bänder werden Ende Februar erhältlich sein.