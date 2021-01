Samsung Galaxy S21-Reihe kommt wohl ohne Ladegerät

Richtig gelesen: Das neue Samsung Galaxy S21 wird ohne Ladegerät verkauft werden. Mehr dazu lest ihr hier!

Was hat Samsung nicht für Gelächter gesorgt: Als Apple ankündigte, in Zukunft keine Ladegeräte mehr bei den Produkten beizulegen, reagierte der Konzern sofort. Samsung schaltete Werbung und wischte die Gründe für diese Entscheidung (jeder hat unbenutzte Ladegeräte und Umweltschutz) einfach weg. Seitenhiebe wie dieser waren an der Tagesordnung:

Nun scheint sich Samsung aber besinnt zu haben und beginnt ab sofort selbst, das Ladegerät wegzulassen. Natürlich ist ein USB-C-Kabel mit von der Partie, doch das Ladegerät für die Steckdose ist absent. Samsung wird auf der offiziellen Website laut Evan Blass ebenfalls den Umweltschutz anführen, als wäre da doch etwas dran gewesen. So soll es dann auf der offiziellen Website aussehen – was haltet ihr davon?