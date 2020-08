Samsung Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition ab Ende August in Österreich verfügbar

Mit dem Samsung Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition erweitert der Hersteller sein Portfolio. Was euch damit erwartet, lest ihr hier!

Über das Samsung Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition

Das Smartphone ist nach dem Galaxy S20+ 5G Enterprise Edition das zweite Gerät von Samsung für den Business-Bereich, das den Mobilfunkstandard 5G unterstützt. Mit 5G und der damit einhergehenden schnelleren Datenübertragung können sich neue Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens, zum Beispiel beim Download größerer Datenmengen, ergeben. Darüber hinaus bietet das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition noch weitere technische Features für das Arbeiten von unterwegs: den schnellen Prozessor, ein 6,7″ Super AMOLED Plus Display, 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher, hochauflösende Kameras sowie einen intelligenten Akku.

Das Gerät enthält den S Pen, einen Stift, mit dem sich auf den Displays intuitiv schreiben und zeichnen lässt, und Samsung Notes, eine App für Notizen, Ideen und Mitschriften. Der S Pen in Kombination mit Samsung Notes bietet die Möglichkeit, handschriftliche Notizen zu verfassen oder Dokumente zu bearbeiten. Zudem können E-Mails beantwortet und im Internet recherchiert werden. Die ergonomische Form des S Pen ermöglicht einen komfortableren Gebrauch. Darüber hinaus wurden die S Pen-Gesten erweitert, die euch speziell bei der Navigation von Präsentationen zugutekommen. Beim Galaxy Note 20 5G verschwindet der S Pen im Gerätegehäuse.

Was ist da enthalten?

Das Smartphone enthält neben den üblichen Features der Enterprise Edition auch eine kostenfreie Knox Suite Lizenz für ein Jahr – die neue End-to-End-Lösung mit vier Diensten der mobilen Sicherheits- und Geräteverwaltungslösung von Samsung. So bekommt ihr regelmäßige Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von vier Jahren, eine Standardgarantie von 3 Jahren und eine garantierte Marktverfügbarkeit für zwei Jahre. Zudem enthält das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition für ein Jahr kostenfrei die im Juli 2020 eingeführte Knox Suite. Diese End-to-end-Lösung ermöglicht IT-Administratoren die Nutzung von bis zu vier Knox-Diensten mit nur einem Lizenzschlüssel.

Neben Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment und Knox Manage ist auch Knox E-FOTA One Teil des Lösungspakets. Geräteflotten lassen sich damit zentral ausrollen, steuern und auf dem neuesten Softwarestand halten. Für eine automatisierte Geräteregistrierung in Samsung Suite ist der Bezug der Enterprise Edition bei einem Knox Deployment Program (KDP)-Partner notwendig. Das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition (UVP 1.059 Euro) ist in Österreich ab Ende August 2020 bei autorisierten Gerätefachhändlern erhältlich.