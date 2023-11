Samsung bringt neue Galaxy AI-Funktionen mit den kommenden S24-Modellen

Samsung hat endlich sein Schweigen bezüglich der neuen KI-Funktionen gebrochen, die für die Galaxy S24-Serie erwartet werden.

Mehr über Galaxy AI

Die neuen Flaggschiffe sollen voller neuer KI-Funktionen sein, und Samsung hat nun bestätigt, dass dies durch seine neue “universelle Intelligenz für Telefone” geschehen wird – Galaxy AI heißt das Ganze und soll kein zweites Bixby werden. Es wird viel intelligenter sein und “barrierefreie Kommunikation, vereinfachte Produktivität und uneingeschränkte Kreativität” ermöglichen, sagt Samsung. Somit wird der Konzern seine neueste KI-Initiative tief im Android-Skin One UI verankern. Zudem wird diese Assistenz auf einer Mischung aus von Samsung entwickelter On-Device-KI und Cloud-basierter KI laufen, die von den Industriepartnern des Unternehmens ermöglicht wird. Zudem kündigte das Unternehmen ein generatives KI-Modell namens Samsung Gauss an, das wahrscheinlich die Kraft hinter Galaxy AI ist.

Samsung versichert den Nutzer:innen, dass sie sich darauf verlassen können, dass das Unternehmen hohe Sicherheits- und Datenschutzstandard bei Galaxy AI einhält. Das Unternehmen hat ein kleines Beispiel dafür gegeben, wie es Übersetzungen auf kommenden Samsung-Handys erleichtern wird. “Audio- und Textübersetzungen werden in Echtzeit angezeigt, während Sie sprechen, was das Anrufen von jemandem, der eine andere Sprache spricht, so einfach macht wie das Einschalten von Untertiteln, wenn Sie eine Show streamen”, so Samsung in einem Blogbeitrag. Die Verarbeitung für diese AI Live Translate Call-Funktion erfolgt auf dem Gerät, um sicherzustellen, dass Ihre privaten Anrufe unser Telefon nicht verlassen. Samsung sagt, dass Galaxy AI Anfang nächsten Jahres kommen wird, das bestätigt sein Debüt in der Galaxy S24-Serie. Was haltet ihr davon?