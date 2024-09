Sammelmania in Hohenems feiert Jubiläum

Im September 2024 feiert Sammelmania in Hohenems, Vorarlberg sein erstes Jubiläum. Vor einem Jahr öffneten sich die Pforten für alle Fans von Manga, Anime und Trading Card Games und alle die es noch werden wollen. Was einst mit einem Traum begann, wurde nach einer ersten Phase als reiner Online-Shop schlußendlich Realität in einem kleinen Shop in Hohenems. Das zur Freude vieler Sammelkartenspieler. Denn endlich gibt es auch in Vorarlberg eine Anlaufstelle, um sich mit den neuesten Karten als auch dem jeweiligen Zubehör, wie etwa Karten- und Deckhüllen, vor Ort zu versorgen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen.

Bereits beim ersten Schritt in den Laden und der herzlichen Begrüßung des Inhabers, Chris Scheucher, spürt man, mit wie viel Liebe das Sortiment zusammengestellt wurde. Neben diversen Figuren von Digimon, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Dragon Ball und weiteren anderen bekannten Serien, finden sich auch einige Mangas dazu. Spätestens bei den vielen Booster Packungen zu einigen Sammelkartenspielen wie etwa Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Dragon Ball oder One Piece fühlt man sich schnell wieder in seine Kindheit zurück versetzt. Im Angesicht des Sortiment merke ich wie sich ein Kribbeln breit macht und ich mich danach sehne, einen Pack Sammelkarten aufzureißen und wieder die altbekannte Aufregung zu spüren, welche der eigenen Lieblingsfiguren oder mächtigen Karten man wohl ziehen möge.