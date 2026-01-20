RuneScape wird 25, es wird gefeiert!

RuneScape feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen, mit großen Updates und Ankündigungen für alle seine Produkte.

Happy Birthday, RuneScape

An erster Stelle steht das Hauptspiel RuneScape, auch bekannt als RS3, das jetzt eine vollständige Roadmap für 2026 hat, einschließlich der Einführung der „größten Flächenerweiterung im Vierteljahrhundert des Spiels“. Das RuneScape Ahead-Video beschreibt die gesamte Roadmap, die alle nach der Entfernung der Treasure Hunter-Mechanik erfolgt, wie von fast 125.000 Spielern gewählt. Der erste Teil mit dem Namen Havenhythe kommt im Frühjahr und bringt zwei neue Story-Quests, zwei neue Early-Game-Bosse und zwei Miniquests mit sich, zusammen mit der Jägerfähigkeit, die auf eine Levelobergrenze von 110 steigt. Teil zwei, der nächsten Winter erscheint, hat noch nicht so viele Details, aber es wird einen neuen Endspiel-Boss geben: die Ghrazi Blood Knights. Im Laufe des Jahres werden auch mehr Havenhythe-Inhalte kommen, darunter eine Story-Quest im Update nach der Einführung der Region und eine Grabungsseite danach. Während die Havenhythe-Einführung wahrscheinlich der aufregendste Teil des Updates für langjährige Spieler sein wird, gibt es noch viel mehr zu besprechen. Die gesamte Roadmap wird als „Weg zur Wiederherstellung“ eingestuft, die darauf abzielt, „Integrität in das Herz von RuneScape zurückzubringen“.

Dazu gehören eine überarbeitete Benutzeroberfläche, visuelle Updates auf der ganzen Linie, einschließlich kompletter Aktualisierungen von Misthalin und Asgarnia, und eine Modernisierung des Kampfstils. „Im Mittelpunkt des kommenden Jahres steht eine umfassende Modernisierung der Kernsysteme von RuneScape, die das Spielererlebnis verbessert und verbessert“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Roadmap – The Road to Restoration – ist eine Verpflichtung des Studios, die größten und am meisten nachgefragten Verbesserungen der Lebensqualität des Spiels in Angriff zu nehmen, um die Attraktivität des Spiels zu erhöhen und die Konsistenz in der gesamten Welt von Gielinor im Spiel zu verbessern. Die umfangreiche Roadmap enthält einen neuen Look für das Spiel mit Updates an der Benutzeroberfläche und Verbesserungen der visuellen Integrität, Modernisierung des Kampfstils, Unterstützung von API-Plugins, Neuausbalancing von Spielen, Überarbeitungen sowohl an „dailyscape“-Inhalten als auch an Auras sowie Verbesserungen des Grand Exchange-Handelssystems.“

Spannende Updates

Im April durchlaufen die Avatare der Spieler den ersten Teil einer bedeutenden Überarbeitung, mit Updates für Modelle, Animationen, Frisuren und Kleidung. Später erhalten die Häuser der Spieler einige dringend benötigte TLC, wobei die Konstruktionsfähigkeit auf 120 erhöht wird und ein neues Rezeptsystem, mit dem „die Spieler Möbel freischalten und bauen können, die von Erfolgen, Abenteuern und Siegen im Spiel inspiriert sind“. Erwartet auch mehr saisonale Veranstaltungen, mit Blooming Burrow, Harvest Hollow und Christmas Village, die das ganze Jahr über stattfinden. Endlich kommt Leagues II, also erwartet „neue überwältigte Reliquien, neue Aufgaben und Herausforderungen und neue Belohnungen“, alles „angepasst und fein abgestimmt mit Community-Feedback“. Schließlich kehrt RuneFest, die jährliche RuneScape-Konvention, zurück. Es wird vom 3. bis 4. Oktober im NEC in Birmingham, Großbritannien, stattfinden und eine Kapazität von 6.000 Fans haben, mehr als doppelt so groß wie im letzten Jahr. Die Tickets werden später in diesem Jahr auf der offiziellen RuneFest-Website verkauft.