Rugrats: Adventures in Gameland für PC und Konsolen für 2024 angekündigt

The MIX Games und Wallride haben Rugrats: Adventures in Gameland für Konsolen und PC angekündigt. Der Titel wird 2024 auf den Markt kommen.

Mehr zu Rugrats: Adventures in Gameland

Eine physische Ausgabe ist auch für die Veröffentlichung über Limited Run Games geplant. Doch was erwartet uns in diesem Titel? Eine babyfrische Variante des retro-inspirierten Gameplays – mit einem einzigartigen kooperativen Design, bei dem Kinder und Eltern zusammenhalten müssen, um zu gewinnen. Denn ein Baby muss tun, was ein Baby tun muss! Alle Lieblingsbabys sind wieder in Aktion: Als Tommy, Chuckie, Phil und Lil einen Werbespot für das neue Reptar-Videospiel sehen, tun sie so, als wären sie in einem eigenen Videospiel! Durch die Kraft der Fantasie verwandeln die Babys Tommys Haus in eine Videospielwelt voller Action, Aufregung und Abenteuer. Das führt uns zu den wichtigsten Features von Rugrats: Adventures in Gameland.

Neben der Optik erwartet uns Puzzle-Plattforming, das Gameplay aus der NES-Ära mit modernem Spieldesign kombiniert. Mehrere Levels mit einzigartigen Themen, Geheimnissen und Bossbegegnungen aus der Rugrats-Welt gibt es zu erkunden. Wir dürfen springen, erkunden auch die Babys austauschen, denn sie alle haben ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Mechaniken. Cameos aus der TV-Show sind ebenfalls mit von der Partie, und das ist noch nicht alles. Die High-Definition-Version verfügt über handgezeichnete Animationen, die dem Stil des Cartoons entsprechen. Spieler:innen können zwischen 8-Bit- und High-Definition-Kunst wechseln, und es wird kooperatives Spiel für zwei Spieler:innen geben. Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier entlang, und wer Interesse an einem Trailer zu Rugrats: Adventures in Gameland hat: Hier ist er für euch!