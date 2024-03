RPG Maker With kommt für Nintendo Switch und PlayStation

Wer seine eigenen Spiele machen will, kennt das Tool. Mit RPG Maker With erscheint eine brandaktuelle Version für Konsolen!

Über RPG Maker With

Die RPG Maker-Serie ist wohl die bekannteste Tool-Reihe für die Spieleentwicklung. Es ist ein Werkzeug, mit dem Spieler ihre eigenen RPGs erstellen können. Diese Serie gibt es seit Ende der 80er Jahre in Japan, hat sich aber regelmäßig auf unzähligen Plattformen auf den Weg gemacht, um auch den Rest der Welt zu erobern. Es lag schon immer irgendwo zwischen einem Entwicklungswerkzeug und einem lustigen, digitalen Kreativitäts-Spielzeug.

Der nächste Eintrag, RPG Maker With – wenn man bedenkt, dass er für Konsolen erscheinen wird – scheint mehr in die Richtung des letzteren zu fallen. Er verfügt über eine benutzerfreundliche und intuitive Steuerung, alle Arten von neuen Assets, mit denen wir unser Spiel erstellen können, die Möglichkeit, unsere eigenen Assets zu erstellen, und es ermöglicht uns, die fertigen oder laufenden Kreationen online mit anderen zu teilen. RPG Maker With kommt im Herbst dieses Jahres auf Nintendo Switch und 2025 auf PlayStation.