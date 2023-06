Roguelite Orbital Bullet nun auch für die PS4 erhältlich

Assemble Entertainment und Entwicklerstudio SmokeStab veröffentlichen das Roguelite Orbital Bullet nun auch für die PlayStation 4. Zudem erscheint das Game in den kommenden Wochen auch für die Xbox One. Der Action-Platformer mit dem besonderen Dreh aus Deutschland ist auch auf Steam und für die Nintendo Switch verfügbar.

Was erwartet euch?

Nach einem erfolgreichen PC-Launch mit 83% positiven Steam Rezensionen und diversen Nominierungen, wie “Bestes Indie Game” sowie den “Innovationspreis” beim Deutschen Entwicklerpreis, etablierte sich Orbital Bullet als kreativer Indie-Geheimtipp aus Deutschland. Perfekt für Roguelite-Fans, bietet das actiongeladene Erstlingswerk des Indie-Studios SmokeStab jede Menge Waffen, Skills, Biome, Gegner und herausfordernde Bosskämpfe.

Wie der Name schon verrät, dreht sich – wortwörtlich – alles im Kreis. Jeder Schuss, jeder Gegner wie auch der eigene Charakter bewegen sich stets auf einer kreisförmigen Plattform – ganz ohne Schwindelanfälle. Gepaart mit einer knackigen Steuerung, einem elektrisierenden Soundtrack und purer Rogue-Lite-Action ist es jetzt an der Zeit, sich dem Bösen in unendlichen, kreisförmigen Platforming-Welten zu stellen!