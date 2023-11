Rocket League bekommt Lightning McQueen aus Cars dazu

Lightning McQueen aus Pixars Cars wird demnächst in Rocket League zu finden sein. Was kann der Tausendsassa nicht?

Cars x Rocket League

Eine Zusammenarbeit zwischen Rocket League, dem Videospiel, in dem ihr Auto-Ball spielt, und dem Auto-Film Cars liegt eigentlich auf der Hand. Jetzt wird das Offensichtliche Realität, und Lightning McQueen rast in das Game! Dieses neue Kosmetikpaket kommt heute ins Spiel und bringt etwas Neues. Die McQueen-Karosserie wird die allererste im Spiel mit dynamischem Ausdruck sein. Dies bedeutet, dass sich die Augen des Lightning McQueen-Autos bewegen und blinzeln und ändern, je nachdem, was im Spiel vor sich geht. Er wäre schließlich kein Star ohne sein fast schon arrogantes Lächeln!

Es gibt auch drei neue Sticker, die den Look von Lightning verwenden: das klassische Rennstreckenrot, das aufgepolte, glänzende, tiefe Purpurrot und eine Dinoco Blue-Passform. Dazu gibt es auch neue Räder zur Auswahl, darunter die ikonischen Whitewall-Räder, die von den Bewohnern von Radiator Springs, Luigi und Guido, beworben wurden. Das Paket enthält auch eine Ka-chow-Torexplosion, ein Lightning McQueen-Spielerbanner und eine “Life Is A Highway”-Spielerhymne von Rascal Flatts. Es wird für 2500 Credits verfügbar sein.