Risk of Rain: Hostile Worlds für Mobilgeräte angekündigt

Gearbox Publishing feierte das Spieljubiläum und kündigte Risk of Rain: Hostile Worlds an, ein Free-to-Play-Action-RPG-Roguelike für mobile Geräte.

Mehr zu Hostile Worlds

Das Spiel soll den üblichen schnelllebigen Kampf von Risk of Rain in eine neue Perspektive bringen. Hostile Worlds verwendet eine isometrische Kamera, um die Action einzufangen. Das mobile RPG nimmt die neuen Veränderungen auch visuell an und zeigt einen eher cartoonartigen Stil mit Chibi-Charakteren und vielleicht sogar animierten Zwischensequenzen. Gearbox stellt fest, dass das Game viele bekannte Charaktere und Feinde enthält, während sie der Serie treu bleiben. Zudem könnt ihr die Figuren im Handumdrehen austauschen – eure drei Überlebenden sollen sich mitten im Fight tauschen lassen, damit ihr feindliche Schwachstellen ausnutzen könnt.