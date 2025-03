Riesen-Erfolg für Split Fiction: Verkäufe verdoppelt, nächster Meilenstein geknackt

Es ist klar, dass Hazelight Studios mit Split Fiction einen weiteren Knaller in der Hand hat, und die Verkäufe zeigen, wie erfolgreich das Game ist.

Erfolgreiches Split Fiction

Nachdem Split Fiction innerhalb von nur 48 Stunden nach der Veröffentlichung den Meilenstein von 1 Million Verkäufen überschritten hatte, gab Hazelight bekannt, dass das Spiel diese Zahl nun mit über 2 Millionen Verkäufen in nur der ersten Woche verdoppelt hat. Das Spiel ist seit der Veröffentlichung ein kritischer Liebling, der den unglaublichen Qualitätsstandard von Hazelight beibehält, der mit A Way Out etabliert und mit It Takes Two voll im Mainstream angekommen war. Der Titel brach auch Rekorde für EA, mit den meisten gleichzeitigen Spieler*innen auf Steam aller kostenpflichtigen Spiele in der Geschichte von EA. Verdient, denn im Test hat das Game auch bei uns voll abgeräumt!

Auf SteamDB führt Split Fiction weiterhin die Trendcharts nach Followern sortiert an, ganz zu schweigen von beliebten und heißen Veröffentlichungen. Es wird auch als Platz 2 der Top-Seller bewertet, knapp unter dem immer dominierenden (und kostenlosen) Counter-Strike 2. Es befindet sich auch in der Nähe der Spitze der meistgespielten Charts, leicht unter den Top 10 der 24-Stunden-Spitzenspieler, obwohl Monster Hunter Wilds dort immer noch darüber liegt. Es überrascht nicht, dass auch die Resonanz der Fans auf Steam unglaublich war, wobei 98 % der fast 20.000 Bewertungen es empfahlen und es in das prestigeträchtige „Überwältigende Positiv“-Lager versetzten. Gratulation an Hazelight, wir freuen uns schon auf das nächste Game!