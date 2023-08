Riesen-Aktion: Magenta bringt 15,- Euro-Internet für zu Hause mit bis zu 1.000 MBit/Sekunde

Das nenne ich mal einen Anreiz: Sämtliche Magenta-Internet-Tarife sind derzeit um 15,- Euro monatlich erhältlich. Lest hier mehr!

Kund:innen können sich das mehrfach ausgezeichnete Highspeed-Internet von Magenta in den ersten 12 Monaten um nur 15 Euro monatlich sichern. Dabei ist es egal, für welchen Tarif ihr euch entscheidet: Die ersten 12 Monate kosten 15,- Euro, ohne Wenn und Aber. Mit einem maximalen Download von 1.000 Mbit/s macht Surfen, Streamen und Gaming somit noch mehr Spaß. Nach dem ersten Jahr gilt der reguläre Preis, bei einer üblichen Mindestvertragsdauer von 24 Monaten zahlt ihr also noch 12 weitere Monate den Vollpreis. Zur Aktion von Magenta geht es gleich hier!

Neben Neukund:innen können sich auch bestehende Magenta-Nutzer:innen freuen. Sie zahlen bei Anmeldung eines Breitband-Tarifs nur 10 Euro Grundgebühr monatlich für die ersten zwölf Monate. Auch für junge Menschen unter 27 Jahren gilt das 10-Euro-Angebot für das erste Jahr. Die Aktion startet am 17. August und läuft bis zum 4. Oktober 2023. Einen kleinen Dämpfer gibt es allerdings beim Internet für Zuhause: Es muss an eurer Adresse verfügbar sein – in meinem kleinen Kaff habe ich etwa keine Möglichkeit für diese Aktion mit kabelgebundenem Internet, ich muss zu einem 5G-fähigen Tarif greifen. Was haltet ihr davon?