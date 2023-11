Resident Evil Village: Gratis anspielen auf iPhone und iPad

Resident Evil Village kann jetzt auf dem iPhone 15 Pro, 15 Max und iPads gespielt werden, die entweder mit dem M1- oder M2-Prozessor ausgestattet sind. Natürlich wird das auch mit aktuellen M3-Geräten (wenn sie dann ins iPad Pro kommen) funktionieren!

Resident Evil Village goes iOS

Wer vor einem Kauf wissen will, wie so ein moderner Titel sich überhaupt auf einem Mobilgerät anfühlt, kann dank Apple nun eine kostenlose Testversion über den Apple App Store spielen. Es ist verständlich, da Resident Evil Village doch ein ernsthaftes Spiel ist, das man am besten mit einem Controller spielt. Klar ist es möglich, einen solchen via Bluetooth oder USB-C mit dem Gerät zu verbinden, aber nur ein Versuch macht klug!

Wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr im offiziellen Apple App Store bis zum 20. November 60 % auf die Vollversion des Spiels und die Winters’-Erweiterung (die mit einem kostenlosen Bonus-Outfit geliefert wird) sparen. Mit diesem Rabatt dürft ihr das Basisspiel für 15,99 Euro oder die Erweiterung für 9,99 Euro erstehen. Alle Inhalte des Boni-Shops sind um 1,99 Euro ebenfalls verfügbar. Werdet ihr das Game ausprobieren?