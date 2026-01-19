Resident Evil Reqiuem: Zwei Spiele in einem

Die Schöpfer hinter Resident Evil Requiem haben betont, dass das Spiel ein Teil Überlebens-Horror und ein Teil Action-Horror ist.

Es gibt immer noch mehr über Resident Evil Requiem zu enthüllen – wir warten beispielsweise immer noch auf einen Blick auf das amiibo des Spiels und die damit verbundene Fortnite-Kollaboration. Dennoch: Capcoms neues Survival-Horror-Spiel wird bald genug da sein. Resident Evil Requiem wird voraussichtlich am 27. Februar für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X erscheinen.

Zu Resident Evil Requiem

Diese Unterscheidung wurde in Capcoms neuestem Resident Evil Showcase noch deutlicher. Die Doppelprotagonisten des Spiels spielen nicht nur anders, sondern speichern ihre Spiele sogar anders, da das ikonische Resident Evil-Speicherband in Resident Evil Requiem zurückkehrt. Während des neuen Resident Evil Showcase erklärte Spieldirektor Koshi Nakanishi, dass der Gameplay-Stil von Heldin Grace Ashcroft Resident Evil 2 und Resident Evil 7 nachempfunden ist, die traditionellere Horrorelemente boten. Leon S. Kennedys Gameplay ist eher actionorientiert, à la Resident Evil 4. Das macht Requiem „zu einem Erlebnis mit einer emotionalen Bandbreite, die sich von jedem anderen Resident Evil-Spiel bis heute unterscheidet“, sagte Nakanishi. Leon, der immer noch als DSO-Agent bei der Untersuchung von Bioterrorismusorganisationen beschäftigt ist, wird in seinem Teil von Resident Evil Requiem sowohl Nahkampf als auch Schusswaffen einsetzen. Herr Kennedy hat ein neues Lieblingsspielzeug, ein Axt (das er mitten im Kampf schärfen kann), um Angriffe zu parieren und Zombieköpfe abzuhacken. Leon kann bestimmte Körperteile ins Visier nehmen, um Feinde auszuschalten, und sogar ihre Waffen – einschließlich einer Kettensäge – verwenden.

Grace hingegen hat weniger Erfahrung im Kampf gegen die Infizierten und Untoten. Sie wird mit begrenzten Ressourcen und Inventar zu kämpfen haben und Heimlichkeit und Klugheit nutzen, um Hindernisse zu überwinden. Sie wird auch eine große alte Pistole namens Requiem haben, die Zombies auslöschen kann, vorausgesetzt, sie hat die Munition, und in der Lage sein, mit einem speziellen Gerät zu basteln, das das infizierte Blut von Zombies in eine Waffe verwandelt. Im neuen Gameplay von Resident Evil Requiem sehen wir, wie Grace einem Zombie ein Fläschchen mit gemischtem Blut injiziert, das ihr Ziel heftig explodieren lässt. Grace und Leon werden sich im Moment-zu-Moment-Gameplay nicht nur anders fühlen. Sie werden auch verschiedene Speicherstile haben. Eine der Schwierigkeitsoptionen des Spiels, Standard (Classic) genannt, erfordert, dass Grace (und nur Grace) einen begrenzten Vorrat an Speicherbändern verwendet, um ihren Fortschritt bei Schreibmaschinen zu retten. Es ist ein Throwback auf klassische Resident Evil-Spiele und hilft, sie auf große Weise von Leon zu unterscheiden. Sogar die Zombies haben sich aus vergangenen Spielen entwickelt. So behalten die Zombies von Resident Evil Requiem die Eigenschaften ihres früheren Lebens, erklärte Nakanishi.