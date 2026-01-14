Capcom kündigt ein Resident Evil Requiem Showcase an

Capcom wird diese Woche ein Showcase veranstalten, das ein neues Gameplay aus Resident Evil Requiem enthalten wird.

Über Resident Evil Requiem

Das Resident Evil Showcase wird am 15. Januar um 23 Uhr stattfinden und dauert etwa 12 Minuten. Capcom hat nicht angegeben, was in der Show gezeigt wird, außer zu bestätigen, dass die Fans vom kommenden Horrorspiel neues Gameplay erwarten können. Die Resident Evil Live-Übertragung wird auf dem Resident Evil YouTube-Kanal sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch und auf Twitch ausgestrahlt.

Letzte Woche hat Capcom Aufnahmen des Spiels veröffentlicht, um Resident Evil Requiems Path Tracing-Visuals mit Nvidia-Grafikkarten zu präsentieren. Das neue Filmmaterial gab den Spielern auch einen neuen Blick auf eine Stadtumgebung, wahrscheinlich Wrenwood, die fiktive Stadt, in der ein Teil des Spiels stattfindet. Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC erscheinen.