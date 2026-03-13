Remothered: Red Nun’s Legacy: Das Finale der Horror-Trilogie angekündigt

Gute Nachrichten für alle Survival-Horror-Fans unter euch: Stormind Games hat offiziell Remothered: Red Nun’s Legacy angekündigt. Der dritte Teil der Kult-Reihe wurde beim Future Games Show Spring Showcase enthüllt und soll noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series, PC und die Nintendo Switch 2 erscheinen. Nach Projekten wie „A Quiet Place: The Road Ahead“ kehren die Entwickler:innen damit zu ihren Wurzeln zurück, um die Geschichte rund um die Rote Nonne zu einem würdigen Abschluss zu bringen.

Was erwartet euch?

Ihr dürft euch auf ein klassisches Third-Person-Horror-Erlebnis freuen, das zwar direkt an die Vorgänger anknüpft, aber auch als eigenständiges Spiel funktioniert. Ihr schlüpft in die Rolle von Charakteren, die in einem düsteren Konvent überleben müssen. Dabei werdet ihr von unerbittlichen Stalkern gejagt, denen ihr durch Schleichen, Verstecken oder – in kritischen Momenten – auch durch Gegenwehr entkommen müsst. Eine Besonderheit im Gameplay sind die neuen Hypnose-Fähigkeiten: Ihr könnt Objekte „lesen“, um verborgene Erinnerungen freizulegen und geheime Pfade in der Umgebung zu finden.