Remnant: From the Ashes – Swamps of Corsus Ankündigung und Relasetermin

Gute Nachrichten für die Fans von Remnant From the Ashes – Perfect World Entertainment und Gunfire Games enthüllten nun den PC-DLC-Releasetermin für Remnant: From the Ashes – Swamps of Corsus. Demnach wird der DLC am 28.4.2020 für den PC (Steam) veröffentlicht. Die Veröffentlichung für Xbox One und PlayStation 4 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Was erwartet euch im DLC?

Swamps of Corsus wird eine aktualisierte Version der ursprünglichen Welt von Corsus und jede Menge neue Inhalte liefern, darunter drei mächtige Waffen und Mods, vier herausfordernde Nebendungeons, epische Bosse, Gegner und mehr. Darüber hinaus wird das DLC einen neuen gefährlichen Spielmodus namens Überlebensmodus vorstellen, in dem die Spieler mit nahezu nichts starten und ums Überleben kämpfen, um einzigartige Rüstungen und über 50 neue Rüstungsskins zu erhalten.

Remnant: From the Ashes – Swamps of Corsus Announcement Trailer