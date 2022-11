Remedy Entertainment bestätigt: Control 2 ist in Arbeit

Remedy und 505 Games haben die gemeinsame Entwicklung von Control 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie angekündigt.

Dies ist nicht gerade ein Schock, als die beiden schon letztes Jahr einen größeren Titel angekündigt hatten. Jetzt ist die Katze aus dem Sack – Control 2 kommt, und es ist wohl eine gute Nachricht für alle Fans des ersten Teils. Noch gibt es keine Details über die Handlung, Neuerungen bei der Spielmechanik oder gar einem geplanten Veröffentlichungsdatum. Die Arbeit am Spiel befindet sich nach wie vor in der Konzept-Phase, also wird das wohl noch eine Weile dauern.

Das Engagement für eine Fortsetzung ist angesichts des Originals, sagen wir einmal, sinnvoll. Denn der erste Teil hat seit seinem Debüt im Jahre 2019 mehr als drei Millionen Exemplare verkauft, und ein Ende des Erfolges ist nicht abzusehen. Das Third-Person-Actionspiel wurde auch von der Presse gelobt, und Control hatte 20 “Spiel des Jahres”-Auszeichnungen abgeräumt. Einfach gesagt, hat das Franchise nach nur einem Teil schon anhaltenden Erfolg – Remedy und 505 profitieren nun von dieser beträchtlichen Fangemeinde.