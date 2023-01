Redemption Reapers erscheint am 22. Februar 2023 für PC, PS4 und Switch

Redemption Reapers, der Taktiktitel des Ender Lilies-Teams, zielt darauf ab, schon im nächsten Monat zu starten.

Redemption Reapers, das neue taktische RPG von Mitarbeitern hinter Ender Lilies von 2021, kommt ziemlich bald. Der Entwickler Adglobe und der Herausgeber Binary Haze Interactive gaben bekannt, dass das neue Spiel am 22. Februar 2023 erscheinen wird. Dieser taktische Ansatz unterscheidet sich ein bisschen vom Metroidvania-Stil von Ender Lilies. Das neue Game folgt einer Söldnergruppe namens Ashen Hawk Brigade, die als Teil des letzten Gestands der Menschheit gegen die böse Armee kämpft. Es ist eine Brigade, die aus verachteten Kriegern besteht, die allesamt Meister ihres Handwerks sind. Und als Kommandant werdet ihr versuchen, taktische Schlachten zu navigieren und den Sieg zu erringen oder zu scheitern.

Die aktuelle Gameplay-Übersicht geht darauf ein, wie die Ashen Hawk Brigade Schlachten in dem neuen Taktik-RPG auf unterschiedliche Weise angehen wird. Von Doppeldolchen und Bogenschützen bis hin zu Frontkämpfern gibt es hier eine gute Auswahl an Kampfstilen. Während das Game insgesamt ziemlich düster gehalten wird, sollen die Beziehungen der Spielfiguren untereinander sehr wichtig sein. Das Genre von Taktik-Rollenspielen scheint in der letzten Zeit einen kleinen Aufschwung zu erleben, und da tut ein neuer Release bestimmt gut! Redemption Reapers kommt am 22. Februar 2023 auf PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Einen Trailer gibt es gleich hier für euch: