Red Dead Redemption (Test): Ein nostalgischer Ritt durch den Wilden Westen

Die Neuveröffentlichung von Red Dead Redemption für die Nintendo Switch und die PlayStation 4 ist zweifellos eine tolle Gelegenheit, den Wilden Westen erneut zu erleben und die Nostalgie wiederaufleben zu lassen. Nach dreizehn Jahren gibt es nun wieder die Möglichkeit, Red Dead Redemption und die packende Geschichte von John Marston zu erleben.

Verglichen mit seinem Nachfolger, dem populären und epischen Red Dead Redemption 2, wirkt das Original bescheidener. Der zweite Teil, der die Vorgeschichte erzählt, bot eine noch umfangreichere Spielwelt, tiefere Charakterentwicklung und eine epische Handlung – quasi Verbesserungen in jedem Sinne. Dennoch hat der erste Teil einen eigenen Charme, der viele Spieler:innen nach wie vor in seinen Bann zieht.

Warum kein Remake?

Die Entscheidung, Red Dead Redemption als Neuauflage zu veröffentlichen, anstatt eines Remakes, sorgt für Kontroversen. Viele fragen sich, warum nicht die Möglichkeit genutzt wurde, das Spiel mit moderner Grafik und Gameplay-Mechaniken des Nachfolgers aufzufrischen. Die Texturen wurden etwas verbessert und allgemein ist das Bild schärfer. Mehr als das darf man nicht erwarten. Sehr traurig ist, dass nur 30 Bilder pro Sekunde ermöglicht wurden. Man könnte argumentieren, dass die Originalität und der unverfälschte Charme des Spiels erhalten bleiben, jedoch hätte sich niemand an 60 FPS und einer Detailverliebtheit sowie Grafikqualität wie beim Nachfolger gestört.

Auf der Nintendo Switch beeindruckt Red Dead Redemption in jederlei Hinsicht. Die Grafik und Technik wurde so optimiert, dass das Spiel auf der Hybrid-Konsole flüssig läuft. Im Vergleich zur PlayStation 4 (und dadurch abwärts kompatiblen PlayStation 5 Version) sind nicht viele Unterschiede zu bemerken. Einige Boden-Texturen, Schatten-Elemente und Details in der Weitsicht sind etwas pixeliger oder schwammiger dargestellt, aber sonst ist es ein fantastisches Erlebnis. Immerhin basiert das Abenteuer auf einem PlayStation 3 / Xbox 360 Spiel und damit ist es kein Problem für die Nintendo Switch, das Wild-West-Epos zum Leben zu erwecken. Und wie immer, ein großer Vorteil der Switch ist, dass ich nun überall einen Ausritt oder Schusswechsel unternehmen kann.

Immer noch ein legendäres Spielerlebnis

Trotz der Jahre, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung vergangen sind, behält Red Dead Redemption seinen legendären Status. Die Geschichte von John Marston, einem ehemaligen Gesetzlosen, der versucht, vergangene Fehler wiedergutzumachen und seiner Familie Sicherheit zu bieten, packt mich genau wie damals erneut. Die Geschichte ist ein stetiger Fluss aus Action, Emotionen und atemberaubenden Szenerien, welche ein unvergessliches Wild-West-Erlebnis erschafft.

Die Spielwelt ist nach wie vor beeindruckend. Die endlosen Prärien, verlassenen Siedlungen, lebendigen Kleinstädte und weiten Landschaften entfalten einen nostalgischen Reiz, der mich an meine Spielerfahrung von damals erinnert. Die Liebe zum Detail in der Welt und den Charakteren ist für die damalige Zeit bemerkenswert. Von Poker- und Würfelspielen bis hin zum Jagen von wilden Tieren und Kopfgeldjagden auf Banditen bietet der Wilde Westen eine Fülle von Aktivitäten, die die Welt lebendig machen. Die Kombination mit intensiven Schusswechseln, ruhigen Ausritten und der Erforschung der Wildnis ergibt ein abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Zusätzlich enthält die Neuveröffentlichung die damalige Erweiterung Red Dead Redemption Undead Nightmare. Unabhängig von der Hauptstory erlebt ihr hier eine surreale Zombie-Apokalypse im Wilden Westen. Die permanente Gefahr, untote Monster in der Prärie und Siedlungen anzutreffen, erweitert das Cowboy-Abenteuer um ein Horrorerlebnis. Noch verrücktere Szenarien und skurrilere Figuren tauchen in der Grusel-Erweiterung auf.

Eine der besten Erzählungen

Red Dead Redemption erzählt die mitreißende Geschichte von John Marston, einem ehemaligen Gesetzlosen, der gezwungen wird, für die Regierung zu arbeiten und seine kriminelle Vergangenheit zu reinigen. Die Handlung spielt im Jahr 1911 am Ende des Wilden Westens und führt uns durch eine raue und faszinierende Welt, in der Ehre, Familie und die Suche nach Vergebung im Mittelpunkt stehen.

Die Geschichte beginnt, als John Marston von Agent Edgar Ross gefangen genommen wird. Ross bietet ihm eine Chance zur Freiheit, indem er ihn damit beauftragt, seine ehemaligen Gangmitglieder zu finden und zur Strecke zu bringen. Johns Ziel ist es, seine Familie in Sicherheit zu wissen und endlich ein ruhiges Farmleben zu führen. Im Verlauf der Geschichte reist Marston durch das kahle Grenzland, trifft auf skurrile Charaktere und kommt dabei der bitteren Realität des Wandels im Wilden Westen näher. Sein Streben nach Rache und Erlösung, kombiniert mit dem Wissen der Geschehnisse von Red Dead Redemption 2, ergibt ein unerreicht intensives Erlebnis.

Verbindungen zum Nachfolger

Das im Jahr 2018 erschienene Red Dead Redemption 2 dient als Prequel und erweitert das Universum der Serie. Es beleuchtet die Vorgeschichte der Van der Linde-Bande, der John Marston einst angehörte, und erzählt die Geschichte aus der Perspektive von Arthur Morgan. Red Dead Redemption 2 zeigt, wie die Bande langsam auseinanderfällt und welche Ereignisse zu den Geschehnissen des ersten Spiels führen.

Die Verbindungen zwischen den beiden Spielen sind subtil und reich an Details. Spieler:innen, die beide Spiele erlebt haben, gewinnen tiefe Einblicke in die Hintergrundgeschichten der Charaktere und erfahren, wie sich die Ereignisse zwischen den beiden Abenteuern entfaltet haben. Insgesamt bilden Red Dead Redemption und sein Nachfolger eine fesselnde und epische Saga, die den Wilden Westen in all seiner Pracht und Widersprüchlichkeit einfängt. Die Spiele bieten eine packende Handlung, unvergessliche Charaktere und eine detailreiche Welt. Ich freue mich schon auf einen dritten Teil, der wiederum die Vorgeschichte des zweiten Teils erzählt.