Red Bull For The Win 2024: Erstes Qualifier-Turnier startet am Wochenende

Red Bull For The Win – das E-Sports Turnier, bei dem ambitionierte Gamerinnen und Gamer sich gegen fünf hochkarätige E-Sport Profis durchzusetzen können, geht an diesem Wochenende in die zweite Runde. Getreu dem Motto „Vom Zockerzimmer auf die große Bühne“ startet das erste Qualifikationsturnier am Samstag ab 14 Uhr im Jo&Joe Hotel Wien. Bei dem Event können sich die besten 10 Spieler:innen aus den beiden Qualifikationsturnieren für den finalen Showdown am 12. April am Red Bull Ring in Spielberg qualifizieren und erhalten die Chance auf insgesamt 6.000 Euro Preisgeld.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das Turnier heuer nur im E-Sport-Hit FORTNITE ausgetragen. Die Anmeldung zu den Qualifiern ist kostenlos und ab sofort bis zum 29. März via www.redbull.com/FTW möglich. Erstmalig wird es ebenfalls möglich sein, an dem Turnier nicht nur offline, sondern auch online – vom eigenen Zockerzimmer aus – teilzunehmen. Zur Erinnerung: vergangenen Sommer konnte sich bei Red Bull For The Win das Freizeitgamer-Team “BIGGER” im Finale vor über 200 Zuschauer:innen gegen das professionelle E-Sport Team des BIG Clan aus Berlin durchsetzen.

Skills vs. Erfahrung

Fortnite ist im Genre der Battle-Royale-Games das Maß aller Dinge und konnte sich seit seinem Release als E-Sports Titel etablieren. Hier sind jahrelange Spielpraxis und Turniererfahrung große taktische Vorteile gegen Newcomer:innen. Um dem entgegenzuwirken, wird bei Red Bull For The Win Fortnite Battle Royale im Build-Mode im Solo-Format gespielt. Darüber hinaus spielen im Finale statt der theoretisch möglichen 100 Spieler:innen nur 25. Hierbei besteht jede der vier Spielrunden aus 20 Talenten sowie fünf Profi-Gamern. Die Spieler:innen erhalten sowohl anhand ihrer Platzierung als auch für jede Eliminierung Punkte. Mit dem adaptierten Turniermodus will Red Bull For The Win die Chance bieten, sich vordergründig mit den eigenen Gaming-Skills gegen die Profis Vic0, Rezon ay, Vadeal, Magican und CGN JannisZ durchzusetzen.

Der Terminplan für Red Bull For The Win:

Alle Qualifier finden Hybrid statt und starten um 14 Uhr an den jeweiligen Qualifikations-Tagen.

Open Qualifier #1 in Wien (Jo&Joe) oder online am 30. März

Open Qualifier #2 in Linz /Tabakfabrik) oder online am 06. April

Finale: Red Bull Ring, Spielberg, 12. April

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre. Mehr Informationen und Registrierung unter www.redbull.com/FTW