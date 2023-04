Ravenswatch feiert den Early Access Start auf Steam

Passtech Games und NACON bescheren Ravenswatch den Early Access Start auf Steam. Geplanterweise soll das Spiel 2024 dann für Play Station, Xbox, Switch und PC in den Handel kommen.

Was erwartet euch im Spiel?

In dem kooperativen Roguelite versammelt die Rabenwache die Helden alter Legenden, um Horden von Alpträumen zu bekämpfen, die die Bewohner von Reverie bedrohen. Im Roguelite schließen sich heute sechs bekannte Held:innen mit unterschiedlichen, sich ergänzenden Fähigkeiten zusammen, um die Feinde zu besiegen, die sich ihnen in den Weg stellen:

Scarlet, das Rotkäppchen, die sich in den Werwolf verwandelt hat, gegen den sie einst kämpfte

Franz, der Rattenfänger von Hameln, der mit seiner Zauberflöte Horden von Ratten anlockt

Beowulf, der gotische Kriegerkönig, der von einem Drachenwelpen begleitet wird

Nyss, die Schneekönigin, die ihre Feinde einfrieren und über das Schlachtfeld gleiten kann

Aladdin, der Dieb, dessen Wünsche das Blatt im Kampf wenden können

Melusine, die Sirene, die eine zerstörerische Kugel kontrollieren kann

Zusätzlich werden sich in den kommenden Monaten vier weitere Held:innen der Truppe anschließen. Zwischen den Held:innen und der Befreiung von Reverie stehen furchterregende Feinde und herausfordernde Kämpfe.

Die von den Alpträumen verdorbene Reverie kann allein oder mit bis zu drei weiteren Charakteren durchstreift werden. Diese sollten allerdings mit Bedacht ausgewählt werden, immerhin sind sie die einzigen Verbündeten auf dieser Reise. Mittels Wiederbelebungsfedern können die Gruppenmitglieder aber zurück ins Leben geholt werden, was jede Niederlage zu einer Gelegenheit macht. Jede Erfahrung, die gemacht und jeder Schatz, der gehoben wird, macht nicht nur den eigenen Charakter stärker, sondern auch die Bindung der Gruppe untereinander intensiver. Je enger diese Bindung ist, desto mehr Fähigkeiten stehen den Helden der Rabenwache zur Verfügung.

Neben gefährlichen Höhlen, streng gehüteten Schätzen und Bewohnern in Not, beherbergt die Reverie auch mächtige Feinde. Die gegnerischen Alpträume reagieren dabei auf die Vorgehensweise der Sagenfiguren und stellen ihre Truppen bei jedem Versuch neu auf, um die Helden an der Zurückgewinnung der verdorbenen Reverie-Gebiete zu hindern. Drei von diesen Regionen müssen zurückerobert werden, um die Alpträume zu besiegen. Allerdings regiert jede Region ein besonders grausamer Alptraum, der bezwungen werden muss, um das Abenteuer fortsetzen zu können. Für noch größere Herausforderungen sind in der Spielwelt auch Widersacher zu finden, die noch verschlagener, mächtiger und zäher sind.