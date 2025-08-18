Ratatan (PC) kommt nun endlich in den Early Access

Der Entwickler von Ratatan, dem spirituellen Nachfolger von Patapon, hat den Start der Early Access-Phase auf PC für September angekündigt. Hier gibt’s einen Trailer für euch!

Rhythmisches Ratatan

Das Spiel sollte ursprünglich am 25. Juli erscheinen, wurde dann aber von seinem Entwickler Ratata Arts kurzerhand verschoben. Wie üblich ging es um die Qualität, und der letzte Feinschliff dürfte nun wohl passen! Das Studio hat nun angekündigt, dass die Early Access-Version endlich am Freitag, den 19. September auf Steam erscheinen wird. Ratatan wird von seinen Schöpfern als „ein rhythmisches Roguelite voller beatgetriebener Schlachten und farbenfrohem Chaos“ beschrieben. „Rekrutiere Verbündete und tanze deinen Weg zum Sieg, marschiere durch die Welt von Redo, baue deine Cobun-Armee auf und verbünde deine Kräfte mit deinen engsten Freunden, um Übeltäter zu besiegen, die dumm genug sind, um dir im Weg zu stehen“, heißt es.

Ratatan war die am meisten finanzierte Videospielkampagne von Kickstarter im Jahr 2023. Der Titel erreichte sein Finanzierungsziel von 20 Millionen Yen (knapp 140.000 Euro) innerhalb einer Stunde nach seiner Einführung und knackte das Zehnfache dieses ursprünglichen Ziels. Fast 15.000 Unterstützer hatten bis zum Ende der Kampagne über 219,3 Millionen Yen (über 1,5 Millionen Euro) zugesagt, was dazu führte, dass das Projekt mehrere Stretch-Ziele erreichte. Dazu gehörten die Entwicklung einer Konsolenversion des Spiels und eine Zusammenarbeit mit David Wise, dem ehemaligen Rare-Komponisten, der die Musik für die Donkey Kong Country-Serie kreierte. Er hat einen Gasttrack für den offiziellen Soundtrack komponiert.