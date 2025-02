Ratatan: Patapon-Nachfolger bekommt Gameplay-Trailer

Der Entwickler Ratata Arts hat das erste Gameplay für seine spirituelle Fortsetzung von PlayStations Patapon namens Ratatan vorgestellt.

Über Ratatan

Das Side-Scrolling-Rhythmusspiel, das innerhalb einer Stunde nach seinem Kickstarter-Start im Jahr 2023 mittels Crowdfunding finanziert wurde, wird irgendwann in diesem Jahr mit Online-Co-Op-Gameplay für bis zu 4 Spieler starten. Ein geschlossener Beta-Test für Ratatan ist für später in dieser Woche, am 27. Februar, geplant, der den Kickstarter-Unterstützer*innen die Chance gibt, die Eröffnungsphase des Spiels auszuprobieren. Die drei Hauptspielkonzepte sind

über 100 süße Charaktere, die auf dem Bildschirm kämpfen

gleichzeitige Schlachten von vier Spielern

mehr Abenteuer- und Roguelike-Elementen, als Patapon hatte

Patapon wurde ursprünglich 2007 für die PSP-Handheld-Konsole veröffentlicht und ist ein rhythmbasiertes 2D-Plattform-/Actionspiel, in dem wir eine Armee niedlicher anthropomorpher Augäpfel, die als Patapons bekannt sind, befehligen, die angewiesen werden können, sich mit einer Sequenz von Trommelschlägen vorwärts zu bewegen, anzugreifen, zu verteidigen und sich zurückzuziehen. Hier ist auch schon der Trailer für euch!