Rasanter Necromunda: Hired Gun Trailer veröffentlicht

Doom-Fans aufgepasst – Der neue Necromunda: Hired Gun Trailer zeigt euch im Ansatz, was euch im Spiel erwartet: ein düsterer und gewalttätiger Ort, an dem alles möglich ist – jedenfalls zum richtigen Preis. Als KopfgeldjägerIn ist es in dieser Welt voller Gewalt vorteilhaft, alles und jeden zu kennen – sei es für neue Aufträge, oder um herauszufinden, wer einem möglicherweise in den Rücken fällt.

Martyr’s End ist der Hub aller Action, Verträge und Fraktionen. Dort trefft ihr auf viele verschiedene Persönlichkeiten: von Kal Jericho, dem berüchtigten Kopfgeldjäger, der euer Leben rettete, bis hin zur lokalen Bardame, die die ProtagonistInnen mit Informationen und Likör versorgt. Dort werden ebenfalls Rüstungen und bionische Augmentierungen verbessert, das Aussehen des Charakters verändert und der nächste Auftrag ausgewählt. Sogar dein Mastiff weiß, wo er an diesem Ort seine Leckerlis erhält.