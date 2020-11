Rasanter DiRT 5 Launch-Trailer veröffentlicht

Codemasters veröffentlichte nun den DiRT 5 Launch-Trailer, der euch so richtig auf das bevorstehende Release am 6.11.2020 einstimmt. Im ersten All-Action-Gameplay-Trailer erlebt ihr eine 60-sekündige Tour durch unterschiedliche verschlafene Nester auf der Welt fasziniert mit todesmutigen Sprüngen in italienischen Minen, waghalsigen Eisrennen in Nepal und allem, was noch dazwischen passt.

DiRT 5 Launch-Trailer