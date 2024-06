Ranma 1/2 bekommt neuen Anime: What year is it?!

Es ist gut drei Jahrzehnte her, dass der ursprüngliche Ranma 1/2 Anime ausgestrahlt wurde, und niemand weniger als der Schöpfer der Serie Rumiko Takahashi gab nun bekannt, dass die Serie mit einer neuen Anime-Adaption behandelt wird. Während die Details zu diesem neuen Anime ziemlich knapp sind, wird er anscheinend völlig neu sein, aber ob das bedeutet, dass er die Geschichte des Originals fortsetzen oder die Dinge von vorne beginnen wird, ist noch nicht klar. Es dauert jedoch nicht zu lange, bis wir mehr erfahren, da am 17. Juli 2024 ein Livestream stattfindet, der mehr über die kommende Anime-Serie erzählen wird.

Ihr kennt den Anime noch nicht? Es ist schon eine Weile her, als der Kampfkünstler Ranma Saotome einem Fluch unterliegt. Wird er mit kaltem Wasser bespritzt – auch Regen reicht aus -, verwandelt er sich in ein Mädchen. Bei Berührung mit heißem Wasser wird er wieder zum Jungen. Das ist aber noch nicht alles, denn Ranmas Vater verwandelt sich zwischen einem Pandabären und seinem eigenen Selbst hin und her. Der Comedy-Manga und -Anime wurde damals auf RTL2 ausgestrahlt. Grundsätzlich wäre der Erzählungsbogen in sich komplett und die Serie abgeschlossen, aber wer weiß, was uns mit diesem Remake von Ranma 1/2 erwarten wird – bleiben wir gespannt!