Suikoden 2 kommt ins Fernsehen: Suikoden: The Anime angekündigt

Konami kündigte an, dass Suikoden 2 eine Anime-Adaption unter dem Titel Suikoden: The Anime erhalten wird. Lest hier mehr!

Das Unternehmen hat noch kein Veröffentlichungsfenster bekannt gegeben und die Produktion der Serie hat gerade erst begonnen, so dass diese Anime-Adaption erst in ferner Zukunft Realität werden könnte. Yuzo Sato wird der Regisseur sein, während Ryo Hino von NBC Universal Entertainment Japan als Produzent fungieren wird. Konami Animation wird an der Adaption arbeiten und es wird das erste Mal sein, dass das Studio an einer TV-Anime-Serie arbeitet. Sato hat zuvor als Regisseur an Hunter x Hunter: Phantom Rouge und Exception gearbeitet. Darüber hinaus wird die Rune des Anfangs als Logo für die Anime-Adaption verwendet, ähnlich wie das Logo für Suikoden 2 in der kommenden HD-Remaster-Sammlung.

Die Suikoden 2 Anime-Adaption wurde mit einem kurzen Teaser-Trailer enthüllt, der einfach japanischen Text über einem Sternenhimmel in der Nacht mit Vollmond zeigt, gefolgt von Bildern eines Wasserfalls und einem mysteriösen Stein, der mit einem X gekennzeichnet ist, der in einem Wald versteckt ist. Der Text selbst bedeutet übersetzt: „Mit dieser Stärke dachte ich, ich könnte alle schützen.“ Die Ankündigung erschien während des Suikoden-Sonderprogramms, das von Konami live übertragen wurde, und wurde als der „zweite Schritt“ in einem Comeback für die Spieleserie beschrieben. Regisseur Yuzo Sato und Produzent Ryo Hino traten während des Livestreams auf, um einige Details über ihre Arbeit am Anime zu geben. Der Livestream enthält englische Untertitel über die Untertitel von YouTube. Suikoden: The Anime wird derzeit von Konami Animation produziert. Weitere Infos folgen…