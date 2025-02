Intro-Trailer verrät: Devil May Cry Anime startet am 3.4.2025 auf

Netflix veröffentlichte das Devil May Cry Anime Intro auf YouTube, an dessen Ende der Starttermin gezeigt wird – demnach feiert der coole Dante sein Anime-Debüt am 3.4.2025 auf Netflix.

Die beliebte Videospielreihe Devil May Cry, die erstmals 2001 von Capcom ins Leben gerufen wurde, ist zurück – diesmal nicht als Spiel, sondern als animierte Serie auf Netflix. Fans der Reihe, die sich über Jahre hinweg in die düsteren und actiongeladenen Abenteuer von Dante und seinen Verbündeten vertieften, haben nun die Gelegenheit, die Welt von Devil May Cry in einem neuen Medium zu erleben.

Was erwartet euch?

Die Handlung der Devil May Cry Serie setzt auf die bewährte Formel, die Fans aus den Spielen kennen: Dante, der halb Mensch, halb Dämon ist, kämpft gegen die Mächte der Unterwelt, um das Gleichgewicht zwischen den Welten aufrechtzuerhalten. Als Privatdetektiv, der sich auf übernatürliche Fälle spezialisiert hat, wird Dante immer wieder in gefährliche Konflikte verwickelt. Doch die Serie gibt sich nicht mit bloßen Wiederholungen der bekannten Geschichten zufrieden – sie erweitert das Universum und führt neue Charaktere ein, die das bekannte Geschehen ergänzen und vertiefen.

Im Mittelpunkt bleibt jedoch Dante, der mit seinem unverwechselbaren Humor und seinen epischen Kämpfen wieder einmal die Show stiehlt. Mit seiner Mischung aus Coolness und Sarkasmus bietet die Serie dem Zuschauer das, was er von Dante erwartet: actionreiche Szenen, scharfzüngige Dialoge und das Gefühl, dass jede Begegnung ein weiterer Schritt auf einem gefährlichen, aber auch faszinierenden Abenteuer ist.

Devil May Cry Anime Intro-Trailer