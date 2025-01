Ghost of Tsushima: Legends angekündigt: 2027 ist es so weit

Fans von Ghost of Tsushima werden dank Legends bald in der Lage sein, das dramatische Samurai-Abenteuer auf eine neue Art und Weise zu erleben. Was hat Sony da nur vor?

Über Ghost of Tsushima: Legends

Während der Pressekonferenz von Sonys CES 2025 gab Crunchyroll bekannt, dass eine Anime-Serie in Arbeit ist, Ghost of Tsushima: Legends, die 2027 Premiere haben soll. Wie der Titel schon sagt, ist der Ghost of Tsushima-Anime sowohl von Sucker Punch’s ursprünglichem 2020-Spiel als auch vom Legends-Multiplayer-Modus inspiriert, der später im selben Jahr veröffentlicht wurde. Während die Details insgesamt ziemlich Mangelware sind, kennen wir zumindest die Namen einiger wichtiger Mitarbeiter, die aus einigen bemerkenswerten Schöpfern bestehen. Takanobu Mizuno ist an der Spitze, und obwohl dies die erste vollständige Serie des Regisseurs sein wird, hat Mizuno bereits beeindruckende Arbeit im Anime-Studio Kamikaze Douga geleistet.

Neben der CGI-Richtung für den Batman-Ninja-Film führte Mizuno Regie bei einem der herausragenden Kurzfilme in Star Wars: Visions, “The Duel”. Kamikaze Douga wird auch Ghost of Tsushima: Legends animieren. Die Komposition der Geschichte stammt von einem noch größeren Namen: Gen Urobuchi. Der Romanautor und Drehbuchautor hat in den letzten Jahren große Spuren in der Branche hinterlassen, einschließlich des Schreibens von Puella Magi Madoka Magica und der Erstellung und des Schreibens von Fate/Zero. Urobuchi ist auch bekannt für PSYCHO-PASS und die Arbeit an der epischen japanisch-taiwanesischen Puppenkollaboration Thunderbolt Fantasy.