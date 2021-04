Railway Empire Japan DLC ab 7. Mai verfügbar

Kalypso Media und Gaming Minds Studios kündigen – zur Freude der Railway-Empire-Fans – mit Railway Empire Japan ab 7. Mai einen Ausflug in das Land der aufgehenden Sonne an.

Was erwartet euch im Railway Empire Japan DLC?

De kommende DLC transportiert euch in das Japan des späten 19. Jahrhunderts, wo die industrielle Revolution unmittelbar bevorsteht und das japanische Volk den lautstarken Wunsch nach einem landesweiten Eisenbahnetzwerk äußert. Dieser Wunsch ist nach der erfolgreichen Meiji-Restauration nun Realität geworden und die Menschen aus den ehemals feudalen Regionen sehnen sich danach, in die wachsenden Metropolen zu reisen. Ihr könnt inmitten von wunderschönen Bergen und einem Meer aus Kirschblüten ihre Gleise verlegen. Mit Weitblick, guter Planung und einer cleveren Strategie errichtet ihr so ein Schienennetz, welches den “großen Pendelverkehr” ermöglicht und Japan in ein neues Industriezeitalter lenkt.