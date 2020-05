Quiplash 2 InterLASHional Test: Überzeugt die lokalisierte Version?

Jackbox Games bescherte uns zur Ablenkung in der Corona-Krise nicht nur Drawful 2 für rund drei Wochen kostenlos, sondern spendierte Quiplash 2 eine lokalisierte Version, die unter dem Titel Quiplash 2 InterLASHional an den Start geht. Ich habe mir die deutsche Version angeschaut und verrate euch, was ich davon halte.

Wie funktionieren die Jackbox Party Games?

Ein/e SpielerIn benötigt das bzw. die Spiel(e), um ein neues Spiel für eine Gruppe zu starten. Wichtig: der Rest der Spielrunde benötigt das bzw. die Spiele nicht, um mitspielen zu können. Sobald das neue Spiel gestartet ist, können die anderen SpielerInnen dem Spiel beitreten. Dafür besucht man die Webseite jackbox.tv und gibt dort Namen und Raumcode ein. Wenn man das gemacht hat, erscheint man in der Lobby des Spiels und wartet darauf, dass das Spiel startet. Gespielt werden kann am Handy, Tablet aber auch am PC. Ich persönlich empfehle aber immer das Smartphone, weil vor allem das Zeichnen (bei Drawful) mit dem Finger wesentlich schwerer ist, als am PC. Zusätzlich benötigt ihr ein Videochattool, um den Mainscreen des Spiels für alle zu teilen. Dort passiert die Action.

Worum geht’s in Quiplash 2?

Egal ob in der deutschen, spanischen, italienischen oder klassich englischen Version – das Spielprinzip bleibt immer gleich: Bis zu 8 SpielerInnen bekommen pro Runde (es gibt 3 Runden in jedem Spiel) absurde Fragen gestellt, die sie beantworten müssen. Dafür haben die SpielerInnen ein beschränktes Zeitfenster. Jede Frage wird von zwei KontrahentInnen beantwortet. Wenn alle Antworten eingesendet sind, wird eine Frage nach der anderen den restlichen SpielerInnen vorgestellt, die nun abstimmen müssen, welche Antwort sie besser finden. Die Punkte pro Frage werden dann entsprechend der Upvotes an die beiden FragenbeantworterInnen verteilt. Sollte es einem bzw. einer SpielerIn gelingen, alle MitspielerInnen von seiner bzw. ihrer Antwort zu überzeugen, spricht man von einem Quiplash, der euch auch Bonuspunkte bringt. Wie das funktioniert, seht ihr im folgenden Trailer: