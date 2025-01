Puzzletag 2025 Gewinnspiel: Wir verlosen zwei innovative Ravensburger Puzzles

Ein Fall zum Selberpuzzeln – Puzzle X Crime ist eine Kombination aus spannendem Krimi und Puzzlespaß! Zuerst wird der Tatort aus 408 Puzzleteilen zusammengelegt, danach schlüpfen die Puzzler in die Rolle der Ermittler. Welche Gegenstände im Motiv sollen genauer unter die Lupe genommen werden? Die Zahlen auf der Rückseite der Puzzleteile führen zu Spielkarten und Umschlägen mit wichtigem Beweismaterial. Gelingt es, alle Hinweise richtig zu kombinieren und den Tätern auf die Spur zu kommen? Für ein bis vier Spieler:innen ab vierzehn Jahren für 29,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Zuerst wird der Tatort aus Puzzleteilen zusammengelegt. Anschließend schlüpfen die Puzzelnden in die Rolle der Ermittler:innen: Welche Gegenstände sollten sie genauer unter die Lupe nehmen? Auf welchen Puzzleteilen sind diese zu finden? Denn bei Puzzle X Crime von Ravensburger sind die Puzzleteile auf der Rückseite mit Zahlen bedruckt. Sie führen zu identisch nummerierten Aktionskarten und Umschlägen mit Beweismaterial. Mit etwas detektivischem Gespür und scharfer Beobachtungs- und Kombinationsgabe finden die Puzzle- und Krimifans nach und nach die im Motiv versteckten Hinweise und kommen dem Geschehen auf die Fährte. Um die Zahlen auf der Rückseite der Puzzleteile zu ermitteln, liegt den Ravensburger Krimipuzzles ein Saugnapf bei. Mit ihm können diese ganz leicht wieder aus dem bereits fertiggepuzzelten Motiv gelöst werden. Nach und nach lässt sich der Tathergang rekonstruieren und die Hobbydetektive können Täter, Tatmotiv und Tatwaffe ausfindig machen. Puzzle X Crime ist ein unterhaltsamer Puzzle- und Ermittlungsspaß – auch für abwechslungsreiche Spielenachmittage mit der ganzen Familie und spannende Spieleabende im Freundeskreis.

Anlässlich des internationalen Puzzletages 2025 verlosen wir in Kooperation mit Ravensburger zwei coole Puzzle-Innovationen. Mitmachen, lohnt sich!

Frei nach dem Motto: Puzzeln, Rätseln, Lösen. Gelingt es, die vielen Puzzleteile an ihren Platz zu legen, alle Rätsel zu finden und sie mit hinreichender Kombinationsgabe zu knacken? Eine spannende Geschichte lässt Puzzler und Spieler in die geheimnisumwobene Welt des EXIT Puzzles eintauchen, in der es den EXIT zu finden gilt! Gelingt dies, kann man mit Stolz behaupten seine Mission mit Bravour gemeistert zu haben. Verschiedene Schwierigkeitslevel der Puzzles sowie zwei unterschiedliche Teilezahlen innerhalb der EXIT Reihe Puzzles garantieren dabei abwechslungsreiches Puzzle- und Rätselvergnügen! In der Schachtel befindet sich ein Puzzle mit 759 geheimnisvollen Teilen, eine Anleitung mit einer mysteriösen Geschichte und einen Umschlag welcher die Lösung beinhaltet.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 10.2.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

