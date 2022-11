PUMA x Pokémon-Kollektion angekündigt (Verkaufsstart 12.11.2022)

PUMA startet in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company International eine kreative PUMA x Pokémon Kollektion. Für die neue Kollektion lässt sich PUMA von den beliebtesten Pokémon inspirieren – darunter Pikachu, Bisasam, Glumanda, Schiggy und Gengar – und setzt dabei auf ikonische Grafiken und verspielte Details. Ob beim PUMA Slipstream Glumanda oder den PUMA Suede, Rider FV und TRC Blaze Court, die von Pikachu, Bisasam, Schiggy und Gengar inspiriert sind, bei der Sneaker-Kollektion dreht sich alles um die beliebten Pokémon aus der weltweit populären Unterhaltungsserie. In der Schuh-Kollektion finden Pokémon-Fans versteckte Details auf dem Laschenetikett, der Innensohle und dem Absatz.

Texturierte Aufdrucke auf Sherpa-Jacken oder Jogginghosen sorgen in der Bekleidungs-Kollektion für haptische Extra-Details, während Pokémon-Grafiken eine Baumwoll-T-Shirt-Serie, verschiedene Ausschnitte und Hoodies zieren. Außerdem gibt es reichlich Accessoires in Form von Mützen und Umhängetaschen.

Darüber hinaus wird eine exklusive Capsule-Kollektion der PUMA x Pokémon-Kooperation – mit RS-X Pikachu-Trainern und ausgewählten Kleidungsstücken, Schuhen und Accessoires – bei Foot Locker.

Preise und Verfügbarkeit

Die PUMA x Pokémon-Kollektion wird in allen gängigen Größen angeboten und ist ab dem 12. November weltweit in PUMA-Stores, auf PUMA.com, bei Foot Locker sowie bei ausgewählten Einzelhändlern zu Preisen zwischen 30 und 130 EUR erhältlich.