PUBG Patch 12.2 bringt neue Karte und einen neuen Gegenstand

Spielt ihr noch PUBG? Gut, denn schon bald könnt ihr euch auf einer neuen Karte selbst wiederbeleben. Lest hier mehr über das neue Update!

Über den PUBG-Patch

PUBG ist mit seiner ersten neuen Karte seit einiger Zeit zurück – sie spielt in Korea. Die neue Karte, Taego, ist Teil des 12.2-Updates des Spiels, das auch einen Wiederbelebungs-Gegenstand, ein Mini-Battle Royale, um euch nach eurem Tod wieder in ein Spiel zu bringen, und Dutzende anderer Änderungen hinzufügt. Taego ist eine 8 km mal 8 km lange Karte in der koreanischen Landschaft. Das Ziel dieser Karte besteht laut dem Team darin, den Spieler:innen die Schönheit Koreas zu zeigen, insbesondere um die 1980er und 90er Jahre.

Die Karte ist voller Dörfer, Städte und sogar eines Hochsicherheitsgefängnisses, das Spieler:innen erkunden können. Noch wichtiger ist, dass Taego für alle, die die größeren Karten von PUBG verpasst haben, jede Menge Platz hat, um sich zu streiten. Aber obwohl ihre Größe jener der traditionellen PUBG-Karten entspricht, sind einige der anderen Funktionen von Taego für das Spiel völlig neu. Zum Beispiel unterscheidet sich der neue Wiederbelebungsgegenstand des Spiels dramatisch von allem bisher Dagewesenen.

Mehr zur neuen Comeback-Mechanik

Taego hat auch eine neue Mechanik namens Comeback Battle Royale, die Spieler:innen, die während der ersten Blauen Zone eliminiert werden, eine Chance auf einen Wiedereinstieg ermöglicht. Diese werden nämlich in die Comeback Arena transportiert, wo sie versuchen, einen Timer in einem Mini-BR-Spiel zu überstehen. Wenn sie den Timer überleben, kehren sie zum regulären Spiel zurück. Dies ist eine völlig neue Mechanik für PUBG, aber eine, von der das Team sagte, dass sie seit einiger Zeit gefordert wird.

“Wir haben häufig das Feedback gesehen, dass wir eine Methode entwickeln müssen, um die Frustration der im frühen Spiel besiegten Spieler zu reduzieren. Wir waren auch der Meinung, dass es Veränderungen in der Meta geben sollte, die behoben wurden. Comeback BR wurde entwickelt, um die Frustration der Spieler zu lindern und ihnen zu helfen, schnell ihrem Team beizutreten und dann vielleicht ein Hühneressen zu gewinnen, nachdem sie zurückgekommen sind.“ Was haltet ihr davon?