PS5-Version von Gran Turismo 7 wird am Sony PlayStation State of Play gezeigt

Sony hat angekündigt, dass es diese Woche einen State of Play rund um Gran Turismo 7 ausstrahlen wird. Gameplay-Sequenzen und noch mehr Infos!

Über das erste State of Play

Dieser erste State of Play von 2022 verspricht mehr als 30 Minuten neues PlayStation 5-Material des kommenden Polyphony Digital-Simulationsrennspiels. Es wird auch neue Details über Gran Turismo 7 enthalten, das am 4. März auf PS5 und PlayStation 4 erscheinen soll. “Der erste State of Play 2022 kommt später in dieser Woche an, und wir sind alle für etwas mehr als 30 Minuten neues PS5-Material und Gameplay-Details für Gran Turismo 7 aufgedreht”, heißt es in einem PlayStation-Blogbeitrag. “Schauen Sie es sich am 2. Februar um 23 Uhr live auf Twitch oder YouTube an.“