Project Birdseye: Neues Spiel des Callisto Protocol-Studios angekündigt

Der Callisto Protocol-Entwickler Striking Distance Studios hat ein Spin-off-Spiel mit dem vorläufigen Titel “Project Birdseye” enthüllt.

Mehr zu Project Birdseye

Project Birdseye ist ein Action-Roguelike-Spiel, das im selben Universum wie das Survival-Horror-Spiel 2022 spielt, an dem Striking Distance neben seinem nächsten Full-Scale-Spiel mit einem kleinen Team arbeitet. “Wir freuen uns, Ihnen etwas vorzustellen, an dem wir gearbeitet haben”, hieß es neben einem Video des Projekts. “Da es sich noch in der Entwicklung befindet, bezeichnen wir es intern als Project Birdseye. Es ist unsere Sicht auf ein schnelles Roguelike-Erlebnis im Black Iron Prison. Letztes Jahr begann eine kleine Gruppe von uns, an einem Leidenschaftsprojekt zu arbeiten. Wir lieben die Welt, die wir für das Callisto-Protokoll geschaffen haben, und wollen weiter in dieser Sandbox spielen – und Black Iron Prison ist der perfekte Future-Punk-Spielplatz für die Vision des Teams”.

Es fuhr fort: “Wie Sie sehen können, ist dies nicht Callisto Protocol 2 – stellen Sie es sich als eine Nebenquest vor, die beim Team wirklich Anklang fund – es hat uns die Welt des Spiels ermöglicht, unsere kreativen Muskeln auf etwas anderes auszudehnen, ohne die Entwicklung unseres nächsten AAA-Spiels zu beeinflussen. Da so viel von der Post-Launch-Reise bei Callisto Protocol von der Community geprägt wurde, war es sinnvoll, alle in eine frühe Entwicklungsphase zu bringen, um zu sehen, ob das Konzept bei euch ähnlich viel Resonanz zeigt wie bei uns intern.“