Preface: Undiscovered World hievt die No Man’s Sky-Idee auf das nächste Level

Planeten zum Spielen, aber halt in tatsächlicher Planetengröße – Preface: Undiscovered World verspricht genau das. Lest mehr über den Planeten-Builder!

Brendan Greene, Schöpfer von PUBG, gründete ein Studio namens PlayerUnknown Productions, in dem er und sein Team an einer massiven Multiplayer-Sandbox namens Artemis gearbeitet haben: einer digitalen Welt von der Größe eines echten Planeten. Preface: Undiscovered World ist eine technische Demo der Engine, mit der das Studio Artemis baut, das Planeten “mit maschineller Lerntechnologie [und] natürlichen Erddaten erzeugt, um diese Welten aus dem Effeff zu erzeugen”, sagte Greene. Wollt ihr einen Planeten so groß wie ein Planet auf eurem eigenen Desktop sehen? Ihr könnt die Tech-Demo schon heute auf Steam herunterladen und jetzt kostenlos damit spielen.

“In Preface können alle eine Welt im Erdmaßstab erleben, die in Echtzeit von unseren Agenten für maschinelles Lernen direkt auf der eigenen GPU generiert wird”, sagte Greene, zusammen mit “einigen einfachen Systemen, die es ihnen ermöglicht, sie zu erkunden”. Greene sagte, dass die Schaffung von Artemis “eine fünf- oder zehn-jährige Reise sein wird”, und im Juli sagte er, dass das ultimative Ziel darin besteht, “nicht nur eine Spiel-Engine, [sonder eine] Welt-Engine oder eine digitale Orts-Engine zu bauen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, ein Holodeck zu bauen, einen Raum zu bauen, in dem man alle Erlebnisse schaffen kann, die man will.”