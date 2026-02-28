PQube bringt Necrophosis: Full Consciousness auf PS5 und Xbox Series
PQube und Dragonis Games bringen das Horror-Abenteuer Necrophosis: Full Consciousness auf die PS5 und Xbox Series. In dieser speziellen Konsolen-Edition erhaltet ihr das volle Paket: Es bündelt das Hauptspiel mit der neuen Erweiterung „Subconsciousness“.
Während ihr den Titel auf beiden Konsolen digital erwerben könnt, wartet auf PlayStation-Spieler:innen eine Besonderheit im Handel. Die physische PS5-Version enthält zusätzlich das Spiel „The Shore“, das ebenfalls von Dragonis Games stammt und tief in der Lovecraft-Mythologie verwurzelt ist.
Ein Abstieg in den Verfall
In diesem First-Person-Psychohorror erwacht ihr als Bewusstsein in einer ausgemergelten, zerfallenden Hülle. Ohne Erinnerungen seid ihr gezwungen, eine surreale Welt zu erkunden, in der alles dem ewigen Verfall preisgegeben ist. Ihr dürft euch auf eine düstere Odyssee gefasst machen, in der ihr Fragmente der Wahrheit zusammensetzt und herausfindet, warum ihr in dieser grotesken Umgebung erwacht seid. Mit dem integrierten DLC taucht ihr zudem noch tiefer in die Schattenwelten des Unterbewusstseins ab.
Das erwartet euch in der Welt von Necrophosis:
- Albtraumhafte Landschaften: Ihr könnt euch frei durch eine makabre Welt bewegen, die von kosmischem Horror und Lovecraft-Inspirationen geprägt ist.
- Rätsel des Grauens: Ihr dürft euch an verstörenden Mechaniken versuchen. Einige Herausforderungen verlangen von euch sogar, das eigene Gehirn abzutrennen oder von anderen Wesen Besitz zu ergreifen, um voranzukommen.
- Begegnungen mit Göttern: Auf eurer Reise konfrontiert ihr vergessene Gottheiten und unnatürliche Wesenheiten, während ihr deren tragische Geschichte und den ewigen Zyklus von Tod und Wiedergeburt entschlüsselt.
- Atmosphärisches Sounddesign: Minimalistische, dröhnende Klänge und kryptisches Flüstern sorgen dafür, dass ihr die ständige Anspannung dieser sterbenden Welt hautnah spürt.
Mit der Erweiterung „Subconsciousness“ wird die Geschichte konsequent fortgeführt. Hier könnt ihr neue Gebiete erkunden und auf weitere Entitäten treffen, die tief in der verdrehten Essenz dieser Welt verborgen liegen. Kernmechaniken wie das Sammeln von narrativen Gedichten und das Lösen komplexer Rätsel bleiben dabei zentraler Bestandteil eurer Erfahrung.