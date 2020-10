Damen-Portemonnaie Feuerwear Alex ab sofort verfügbar

Wie beim 15-Jahre Feuerwear-Special vor wenigen Wochen angekündigt ist es nun soweit – Feuerwear ergänzt die Kollektion um das neue Damenportemonnaie Alex. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, ist das Portemonnaieklein genug für alles, passt in fast jede Tasche und bringt das Wesentliche auf den Punkt.

Alex ist ein Damenportemonnaie im XS-Format: Sechs Kartenfächer, zwei Scheinfächer und ein großzügiges Reißverschlussfach in der Mitte bieten ausreichend Platz – alles gesichert von einem umlaufenden Reißverschluss. Kundenkarten, Kleingeld, Notizzettel und Einkaufs-Chip kommen also nicht abhanden und sind im stylischen Hingucker schnell gefunden. Mit einem Format von nur 9 x 4 x 2 cm bleibt nämlich alles übersichtlich und aufgeräumt. Auch das Herrenportemonnaie Frank folgt in den nächsten Wochen. Es passt dank der kompakten Maße von 9,5 x 12 x 1 cm ebenso bequem in jede Hosentasche. Ein Münzfach, ein Scheinfach und drei Kartenfächer plus ein flexibles Kartensteckfach sorgen für Ordnung.