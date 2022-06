Portal: Companion Collection ist ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar

Sowohl Portal wie auch Portal 2 sind nun als Portal: Companion Collection zu haben. Mehr über die Klassiker lest ihr hier!

Über die Portal: Companion Collection

Diese Sammlung umfasst beide Spiele, sowohl Portal wie auch Portal 2, und man kann eigentlich gar nicht anders, als sie in einem Testbericht zu empfehlen. Schon im Februar wurde klar, dass diese Kollektion zu uns kommen soll, und nun ist es endlich so weit! Diese Games sind Valve-Klassiker und gehören weithin zu den besten Puzzlespielen, die jemals hergestellt wurden. Die Spiele finden in einer Aperture Science-Einrichtung statt, in der es darum geht, immer komplexere Rätsel zu lösen. Ihr müsst daher mit Physik und Humor spielen, um zu entkommen – natürlich beinhalten sie alle die Nutzung von Portalen.

Während der erste Teil relativ kurz gehalten ist und euch in die Materie einführt, hat er dennoch schon rasch eine große Anhängerschaft hinter sich geschart. Nach langen Jahren des Wartens kam dann Portal 2 mit einem Mehrspielermodus und abgedrehten neuen Mechaniken – noch heute denke ich an den Mix aus Geschwindigkeits- und Trampolin-Gel. Danke, Portal 2! Die Portal: Companion Collection wird von den Lightspeed Studios von Tencent Games entwickelt und ist das erste Mal, dass die Serie auf einer Nintendo-Plattform erscheint. Wer also bis heute tatsächlich noch nie eines der beiden Spiele probiert hat, sollte sich warm anziehen – hier noch ein Trailer für euch: