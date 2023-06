Porentiefe Reinigung gewünscht? Der HYLA EST (DEFENDER) macht’s möglich

Der Hersteller HYLA bietet mit dem EST (DEFENDER) einen Wasserstaubsauger und Luftreiniger in einem. Klingt interessant? Zur offiziellen Website des Produkts geht es gleich hier.

Über den HYLA EST

Der Vorteil eines solchen Wasserstaubsauger-Luftreiniger-Kombigeräts liegt dabei auf der Hand: Denn nicht nur eure Böden werden super gereinigt, auch die Luft bleibt dabei angenehm staubfrei. Ideal für Allergiker:innen! Ein HYLA-Wassersauger benötigt zudem gerade mal 730 Watt, was in einem Staubsaugervergleich wirklich nicht viel ist. Der Clou daran? Daraus generiert das Gerät eine Ansaugleistung von bis zu 2,5 Kubikmetern Luft pro Minute. Möglich macht dies ein eigens entwickelter Motor, der ganz ohne Bürsten und Aktivkohle auskommt. Wenig Stromverbrauch, hohe Leistung? Der HYLA EST (DEFENDER) macht dies möglich.

Damit nicht genug, HYLA stellt auch sicher, dass der Komfort bei der regelmäßigen Anwendung nicht zu kurz kommt. Es gibt keine Papierfilter oder sonstiges, was zu Problemen führen könnte – dank Wasser als Filter kann der HYLA EST (DEFENDER) stets auf seine volle Leistung zurückgreifen. Volle Leistung könnt ihr auch beim Saugen selbst geben, denn eine schützende integrierte Gummileiste schont eure Möbel und Wände. Acht Leichtlaufrollen sorgen dafür, dass euer HYLA euch auf Schritt und Tritt folgt, auch über Hindernisse. Gut zu wissen: Die Hyla-Technologie vereint die Reinigungskraft eines herkömmlichen Saugers mit der Filtrierung und Staubbindung durch Wasser. Dabei wird von dem Wasserstaubsauger der Schmutz mit der Ansaugluft aufgenommen und durch ein Wasserbad gewirbelt. Die Abluft riecht nicht nur sauber und frisch, sondern ist es tatsächlich auch. Im Wasserbad sind Gerüche, Pilze, Milbenkot und Schmutz gebunden und werden mit dem Schmutzwasser einfach ausgeschüttet. Somit verbleibt der Schmutz auch nicht tage- oder wochenlang in einem Schmutzfangbehälter oder Beutel. Durch die Staubbindung im Wasser befinden sich auch wesentlich weniger Staubpartikel in der Luft, was zu einer geringeren Staubablagerung auf Möbeln, Vorhängen und anderen Textilien führt. Die Abmessungen des Produkts betragen 36 x 36 x 56 cm bei einem Eigengewicht von 5,5 Kilogramm. Der Wasserbehälter des Saugers fasst bis zu vier Liter, und das Anschlusskabel ist 7,5 Meter lang. Produktvideos zum Gerät gefällig? Hier sind ein paar für euch!