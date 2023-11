Pokémon Horizons: The Series kommt im Februar 2024 auf Netflix

Der neue Pokémon-Anime, Pokémon Horizons: The Series, wird am 23. Februar 2024 sein US-Debüt geben, exklusiv auf Netflix!

Mehr zu Pokémon Horizons

Dies teilte The Pokémon Company am Mittwoch mit. Das ist nur ein paar Tage vor dem Pokémon-Tag, der jährlichen Feier aller Pokémon-Aktivitäten. Pokémon Horizons: Die Serie bietet eine neue Handlung mit neuen Trainern. Sie wurde bereits seit April in Japan ausgestrahlt und bislang gibt es 30 Episoden. Liko und Roy sind beide die Hauptfiguren in der neuen Serie, und Pikachu ist der Kapitän eines Luftschiffs. Die Serie ist der Nachfolger des langjährigen Pokémon-Anime mit Ash und seinem Kumpel Pikachu. Diese Serie endete mit einem großen Erfolgserlebnis für Ash Ketchum. Vor dem Debüt der neuen Serie wird Netflix noch im Dezember 2023 eine separate Animationsserie, Pokémon Concierge, veröffentlichen. Werdet ihr euch die beiden ansehen?