Das süße Pokémon Concierge erscheint Ende 2023 auf Netflix

Netflix bringt mit Pokémon Concierge eine Stop-Motion-Serie im Stile eines Slice of Life-Anime. Wir berichteten bereits während der Anime Expo 2023 darüber – seht euch den Trailer gleich an!

Über Pokémon Concierge

Wir wissen es schon, dass es einen Haufen von Trainer:innen im Pokémon-Universum gibt. Sie alle wollen die Besten werden, aber was ist eigentlich mit dem Leben abseits des ewigen Trainings und Kampfes? Diese Serie handelt genau davon und gibt einen Einblick in die Alltagswelt in der Welt. Die neue Show kommt von Dwarf Studios und handelt von Haru (Karen Fukuhara), einer jungen Frau, die einen Job im Pokémon Resort annimmt. Es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Pokémon, die das Resort besuchen, sich entspannen und eine gute Zeit verbringen.

Aber wenn man bedenkt, dass Pokémon auf sehr begrenzte Weise kommunizieren (in der Regel, indem sie wiederholt ihre eigenen Namen sagen oder andere süße Geräusche machen), muss Haru herausfinden, was die Pokémon wollen und wie man ihnen am besten dient! Der Trailer zeigt einige der Situationen, in denen sich Haru wiederfindet, sowie weitere Pokémon, denen sie begegnet. Es gibt einiges zu sehen, wie etwa ein Enton, ein Rattfratz, ein Glumanda und ein Glurak nebst einem Dragoran und noch viele Taschenmonster mehr. Der Stil mag überzeugen, und ich bin gespannt – Pokémon Concierge kommt am 28. Dezember auf Netflix. Was haltet ihr davon?