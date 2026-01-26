PNY bringt microSD Express-Karten für Nintendo Switch 2-Konsolen

PNY hat gerade eine brandneue 1TB Switch 2 microSD Express Card auf den Markt gebracht, die bereits online erhältlich ist.

Die neue 1 TB microSD Express-Karte von PNY ist mit 890 MB/s Lesegeschwindigkeiten und bis zu 850 MB/s Schreibgeschwindigkeiten ausgestattet, um ein superschnelles Erlebnis mit eurer Nintendo Switch 2 und der älteren digitalen Switch-Spielebibliothek auf der neuen Konsole zu bieten. Sie ist auch auf eine Lebensdauer ausgelegt, da die Karte nicht nur stoß-, temperatur-, wasser-, tropfen- und röntgensicher ist, sondern PNY bietet eine lebenslange Garantie für die Switch 2-Karte. PNY ist nicht neu im Nintendo Switch 2 SD-Kartenspiel. Bis heute hatte das Unternehmen 128 GB, 256 GB und 512 GB Optionen ab etwa 45,- Euro bei Amazon und direkt in seinem Online-Shop verfügbar. In den USA hat die Marke eine Karte mit 1.000 GB Speicherplatz veröffentlicht, was mehr Optionen für all diejenigen hinzufügt, die ihr Handheld zukunftssicher gestalten möchten.

Diese brandneue PNY-Karte ist zur perfekten Zeit eingetroffen, zumal das neue Jahr gerade erst begonnen hat und es wahrscheinlich eine Menge Switch 2-Spiele am Horizont gibt, von wo sie herkam. Pokemon Pokopia startet bereits am 5. März und als Spielschlüsselkartenveröffentlichung benötigen die Geräte mindestens 10 GB. Spiele wie Final Fantasy 7 Remake Intergrade brauchen ebenfalls einiges an Speicherplatz, und da wir uns erst ganz am Anfang des Konsolenzyklus befinden, ist das eine sinnvolle Investition. Noch dazu, wenn man es gern hat, dass auch die älteren Games der Nintendo Switch-Konsole verfügbar auf der Speicherkarte bleiben sollen oder man immer wieder mal Screenshots und -videos abspeichert. Die neue PNY 1TB microSD Express Card ist in den USA für 199,99 $ bei Amazon oder direkt im PNY Store erhältlich. Wann wird es bei uns so weit sein? Hier geht’s zur Amazon-Seite!