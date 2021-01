Playstation Store Schnäppchen: Spiele für 10 Euro oder weniger

Welcher preisbewusste Gamer liebt sie nicht: die super günstigen Schnäppchen im Playstation Store. Wir haben die aktuell besten Angebote für euch herausgesucht. Mit dabei sind zwar keine aktuellen Toptitel, aber einige All-Time-Classics. Aber Achtung! Die Rabatte sind teilweise nur für sehr kurze Zeit verfügbar! Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Shoppen und gleichzeitigem Geld sparen. Rise of the Tomb Raider für 5,99 Euro Bis Ende Jänner gibt es den letzten Teil des Lara Croft-Reboots Shadow of the Tomb Raider für Playstation Plus-Abonnenten noch gratis zum Download. Nun ist auch der Vorgänger Rise of the Tomb Raider wieder günstig im Playstation Store zu erwerben. Dieser sieht trotz seiner 5 Jahre, die der Titel mittlerweile auf dem Buckel hat, noch immer brilliant aus. Lara Croft-Fanboys oder der Uncharted-Reihe sollten hier zuschlagen. Hier geht es direkt zur Sony-Spieleseite im Store.

Persona 5 für 10,49 Euro Statt um glatte 70 Euro könnt ihr eines der besten JRPGs aller Zeiten nun um 10 Euro ergattern. Wer da nicht zuschlägt ist wirklich selber Schuld. Zugegeben, bei der im Store angebotenen Version handelt es sich um die Standard-2016er Version und nicht um die definitive Version des Spiels. Und obwohl Persona 5 Royal doch noch einige Features und Verbesserungen mehr auf Lager bereithält (wir berichteten in unserem Review) so bietet das Grundspiel doch über 100 Stunden Spielspaß. Hier geht es direkt zur Sony-Spieleseite im Store.

Deus Ex: Mankind Divided für 4,49 Euro Für viele Die-Hard-Fans stellt das Deus Ex-Franchise immer noch die einzig wahre Cyperpunkt-Spielereihe dar. Wer von Cyberpunkt 2077 bisher enttäuscht war oder noch auf den Next-Gen-Patch von CD Projekt RED wartet, der kann sich bis dahin auf alle Fälle bedenkenlos mit Deus Ex: Mankind Divided die Zeit vertreiben. Für nicht mal 5 Euro ist da sicherlich nicht viel verhaut, auch wenn das Spiel von Eidos Montreal und Square Enix vielleicht nicht ganz an die allerhöchste Qualität erreicht. Hier geht es direkt zur Sony-Spieleseite im Store.

Yakuza 0 für 4,99 Euro Es gab wohl nie eine bessere Gelegenheit die Magie der Yakuza-Spielereihe kostengünstig kennenzulernen. Gerade erst im November 2020 gab Ichiban Kasuga seinen Einstand in Yakuza: Like A Dragon und sorgte dabei nicht nur bei uns für Begeisterung. Hier geht es zu unserem Review. Das SEGA-Franchise schaffte mit diesem Titel auch in der westlichen Welt endgültig den Durchbruch. Dabei war man in Japan zuvor schon eine ganz große Nummer. Speziell Fans des JRPG-Genres kommen in den Yakuza-Games regelmäßig auf ihre Kosten. Einer der besten Vertreter seiner Zunft ist dabei eben Yakuza 0. Hier geht es direkt zur Sony-Spieleseite im Store.

Dragon Age: Inquisition für 6,89 Euro Obwohl das Rollenspiel von BioWare genauso wie das Entwicklerstudio mit den Jahren ein wenig in Verruf geraten ist, so war es doch im Jahr 2014 einmal das Game of the Year bei den damaligen The Game Awards. Gut, das mag nur eine Preisverleihung sein und der Titel ist vielleicht nicht ganz mit einem epischen Werk wie dem bald darauf erschienenen Witcher 3: Wild Hunt vergleichbar sein. Dennoch hat auch Dragon Age: Inquisition seine Qualitäten die echte RPG-Fans sicherlich zu schätzen wissen. Wenn nicht jetzt mit diesem Schnäppchen ergreift man sonst die Gelegenheit diesen Titel mal nachzuholen? Hier geht es direkt zur Sony-Spieleseite im Store. Ein neuer vierter Teil von Dragon Age wurde übrigens bei den The Game Awards 2020 offiziell angekündigt.