Playdate: Staffel zwei beginnt am 29. Mai 2025

Die lang erwartete zweite Staffel der wöchentlichen Playdate-Spiel-Drops beginnt am 29. Mai. Eine Überraschung ist dabei inkludiert!

Über Playdates zweite Saison

Während eines Showcases am Donnerstag enthüllte Panic, dass die Besitzer*innen sechs Wochen lang alle sieben Tage zwei neue Spiele auf ihre Konsole bekommen werden. Es verspricht auch eine Überraschung. Im Gegensatz zur ersten Spielsaison, die in jedem Playdate enthalten ist, müssen wir für diese Charge extra bezahlen. Die Playdate Staffel 2 kostet 39,- Dollar, und Fans werden das wohl gerne ausgeben. Ein Teil des Reizes dieser Playdate-Saisons ist, dass die Spiele ein Mysterium sind, so dass man nie genau weiß, was man in seinen wöchentlichen Updates bekommen wird. Aus diesem Grunde ging Panic während des Showcases nicht besonders tief auf alle zwölf kommenden Titel ein, sondern entschied sich dafür, vier von ihnen ins Rampenlicht zu rücken. Eines der Spiele wird für FTL: Faster Than Light- und Into The Breach-Fans von besonderem Interesse sein.

Subset Games, das Studio hinter diesen Hits, hat ein brandneues Spiel für das Playdate entwickelt. Es ist ein Arcade-Actionspiel namens Fulcrum Defender. Wir werden die Kurbel verwenden, um Wellen von Feinden zu zielen und auf sie zu schießen, während wir versuchen zu überleben. Jay Ma von Subset Games sagt, dass die Feinde immer komplexer werden und wir ein gutes Ziel haben und Upgrades mit Bedacht auswählen müssen, um den eigenen Lauf fortzuführen.

Antonio „Fáyer“ Uribe, einer der Leute hinter dem letztjährigen gut aufgenommenen Arco (den Panic veröffentlicht hat), hat sich mit dem Flinthook-Designer Dom2D zusammengetan, um Dig! Dig! Dino! zu erschaffen. Dies ist ein entspannendes Puzzlespiel, in dem wir nach Dinosaurierknochen und Schätzen graben werden. Verkaufen wir die Beute, dürfen wir danach Upgrades freischalten, die uns dabei helfen, tiefer nach mehr Knochen und Artefakten zu graben.

Der Hersteller der Playdate-Titel Life’s Too Short und Time From Earth ist zurück mit einem anderen Spiel, das Teil der zweiten Staffel sein wird. Es ist ein Remake des klassischen Point-and-Click-Abenteuers Shadowgate für die winzige Konsole. Pixel Ghost sagt, dass es die besten Teile der vorherigen Versionen brauchte, um Shadowgate PD zu machen, das neue Musik, Kunst und Features für die witzige Playdate-Hardware enthält.

Das vierte Spiel, das im Showcase vorgestellt wurde, ist Taria & Como, ein Puzzle-Plattformer, der auf dem Schwingen statt auf dem Springen basiert. Wir übernehmen die Rolle von Taria, einem Mädchen mit einer Beinprothese, die sich auf die Suche nach ihrer Schwester Como macht. JuVee Productions, die Produktionsfirma von Viola Davis, arbeitete mit Popseed Studio an diesem Projekt zusammen. Echt spannend – was haltet ihr davon?