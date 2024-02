Playdate bekommt eine eigene Direct: Panic hält am 28.2.2024 Präsentation ab

Der Hersteller Panic verspricht eine 14-minütige Präsentation voller neuer Spiele, die für die Playdate-Konsole erscheinen werden.

Mehr zur Playdate-Präsentation

Wir kennen bislang nur ein Spiel, das auf der Veranstaltung vorgestellt wird. Es stammt von Lucas Pope, dem Schöpfer hinter Papers, Please and Return of the Obra Dinn. Er war damit beschäftigt, einen Playdate-Titel namens Mars After Midnight vorzubereiten. Wir werden wahrscheinlich einen neuen Trailer für das Spiel sehen, das erstmals 2021 enthüllt wurde. Panic sagt auch, dass das Ereignis ein “Release-Update” für den Titel enthalten wird. Das lange Warten ist also fast vorbei. Mars After Midnight wird als “spirituelle Fortsetzung” von Papers, Please bezeichnet, obwohl man auf einer fremden Welt spielt und nicht auf unserem Planeten. Wir spielen als Türwächter einer fremden Kolonie, die damit beauftragt ist, Menschen hereinzulassen. Wir man sehen kann, sehen die Grafiken absolut wunderschön aus und das Spiel nutzt sicherlich diese Kurbel des Playdates.